'Aqui se faz, aqui se paga', diz Boulos sobre inelegibilidade de Marçal

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) reagiu à inelegibilidade do ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Ele foi responsável por protocolar uma das ações que levou à decisão da Justiça.

O que aconteceu

"Aqui se faz, aqui se paga", disse Boulos nesta sexta-feira (21), em publicação no X. O deputado do PSOL foi adversário de Marçal nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Às vésperas do primeiro turno, o ex-coach divulgou um laudo médico falso para associar Boulos ao uso de cocaína.

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) tornou Marçal inelegível pelos próximos oito anos. Ele foi condenado por abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Durante a campanha, Marçal divulgou que faria um vídeo de apoio para candidatos a vereador em troca de doação de R$ 5 mil. "Você conhece alguém que queria ser vereador e é candidato [...] Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo [...] Essa pessoa vai fazer o que? Ela vai mandar um Pix para minha campanha, de doação, de R$ 5 mil. Fez essa doação, eu mando o vídeo", disse ele, em 28 de setembro.

Cabe recurso da decisão. O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª zona eleitoral de SP, analisou dois blocos de ações ajuizadas pela coligação de Boulos, do PSOL, e também pelo PSB durante as eleições.

Boulos e Marçal participaram de live juntos após a divulgação do laudo falso. O candidato do PSOL, que foi ao segundo turno contra Ricardo Nunes (MDB), participou de uma transmissão ao vivo com objetivo de atrair o eleitorado do ex-coach.

O UOL procurou a assessoria de imprensa de Marçal, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação. Em manifestação no processo, campanha afirmou que não cometeu abuso de poder. Por não ocupar cargo público ou ter mandato político, o candidato alegou que só pratica abuso de poder político quem tem mandato.