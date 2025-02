Após pedir calma a Zelenskiy, presidente polonês vai se encontrar com Trump

VARSÓVIA (Reuters) - O presidente da Polônia, Andrzej Duda, vai se encontrar no sábado, em Washington, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência de notícias estatal PAP, depois de ele ter pedido para que o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, mantivesse a calma e uma cooperação construtiva com o líder norte-americano. A visita de Duda ocorre em meio a uma crescente rixa entre Trump e Zelenskiy, algo que alarmou os aliados europeus de Kiev. “Sugeri ao presidente Zelenskiy que mantivesse o compromisso com o curso de uma cooperação calma e construtiva com Donald Trump”, afirmou Duda na rede social X. “Não tenho dúvidas de que o presidente Trump é guiado por um profundo senso de responsabilidade com a estabilidade e a paz globais.” Duda, cujo mandato termina neste ano, era um dos parceiros internacionais preferidos de Trump durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021. Eles até se chamavam de amigos. Na quarta-feira, Trump classificou Zelenskiy como um “ditador” e afirmou que ele precisava agir rápido para obter a paz com a Rússia, sob o risco de perder o seu país.

Zelenskiy disse que Trump está preso a uma “bolha de desinformação”, mas depois amenizou suas críticas em comunicados, afirmando esperar por pragmatismo dos norte-americanos. Nesta sexta-feira, ele afirmou ter tido uma ligação com Duda para discutir o diálogo com a equipe norte-americana liderada pelo enviado dos EUA à Ucrânia, Keith Kellogg. “É importante que os EUA estejam conosco. Uma paz forte e duradoura só pode ser obtida por meio da unidade”, afirmou Zelenskiy na rede social X. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, também está em Washington e deve se encontrar com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. (Reportagem de Alan Charlish e Yuliia Dysa)