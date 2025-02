Após check-up, Lula diz estar com saúde melhor agora do que quando tinha 50 anos

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, após realizar um check-up médico na véspera, que sua saúde está melhor agora aos 79 anos de idade do que quando ele tinha 50 anos.

Em discurso em cerimônia do setor portuário em Itaguaí (RJ), o presidente afirmou ainda que aqueles que pensavam que ele pararia de fazer política por causa dos problemas de saúde que teve após sofrer uma queda no banheiro de casa em outubro do ano passado devem se preparar para enfrentá-lo nas ruas caso queiram disputar politicamente com ele.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)