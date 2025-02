Aneel pauta análise da consulta pública sobre renovação de concessão de distribuidoras para 3ª

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apreciará na reunião semanal da próxima terça-feira, 25, o resultado da consulta pública 22/2024, sobre o aprimoramento do termo aditivo dos contratos de concessão das distribuidoras.

Esse debate é aguardado pelos agentes do setor elétrico, uma vez que 20 das principais concessões do setor devem vencer até 2031 e precisam ser renovadas. Na opinião de empresários e executivos do setor, os termos para renovação dessas concessões estão muito atrasados, uma vez que algumas empresas já precisam assinar os novos contratos este ano.

O caso mais complexo é da EDP Espírito Santo, cujo contrato de concessão vence no meio deste ano, mas outras empresas olham atentamente para essa questão, como a Light, Enel, Energisa, Neoenergia e Equatorial.

Esta semana um grupo de executivos dessas empresas esteve com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir esse tema, e saíram do encontro com a perspectiva de avanço na discussão das renovações nos próximos dias. Inclusive, a análise pela Aneel é bastante aguardada pelas empresas.