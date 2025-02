Alemanha alerta sobre desinformação russa voltada para as eleições

BERLIM (Reuters) - O Ministério do Interior da Alemanha alertou nesta sexta-feira sobre uma operação de desinformação russa que tenta influenciar a campanha eleitoral federal do país com vídeos falsos espalhados nas mídias sociais em Hamburgo e Leipzig.

O ministério disse que havia indícios de que a campanha está ligada à chamada "Storm-1516", uma operação de influência pró-Rússia observada anteriormente na eleição presidencial dos EUA de 2024 que foi investigada pelas autoridades norte-americanas.

As agências de segurança em Leipzig e Hamburgo identificaram vários sites de pseudomídia e contas de mídia social como parte da rede, reforçando as preocupações com a interferência russa nos processos democráticos.

A embaixada da Rússia em Berlim não respondeu a um pedido de comentário.

Um vídeo que circulou na cidade de Leipzig, no leste do país, deu a impressão de que um candidato do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) não foi incluído em uma lista eleitoral e que nenhum segundo voto poderia ser dado ao partido, de acordo com o site oficial da cidade.

A rede "Storm-1516" espalha conteúdo enganoso ou falso por meio das mídias sociais e de seus próprios sites, usando reportagens sensacionalistas para maximizar o alcance, disse o Ministério do Interior.

Primeiro, ela cria contas de mídia social não autênticas e sites de pseudomídia como "adormecidos", inicialmente preenchendo-os com conteúdo neutro a pró-russo antes de ativá-los para desinformação.

"A cidade está atualmente examinando quais medidas legais devem ser tomadas como resultado desses vídeos", disseram as autoridades da cidade de Leipzig em um comunicado.

Na quinta-feira, pesquisadores que trabalham com a Fundação Robert Bosch da Alemanha disseram que uma rede de mais de 700 contas falsas de mídia social emergiu na última semana da campanha eleitoral da Alemanha, promovendo narrativas pró-russas e demonizando o líder conservador para chanceler, Friedrich Merz.

(Reportagem de Riham Alkousaa)