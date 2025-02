Ações de tecnologia da China têm melhor série semanal de ganhos em cinco anos

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas de tecnologia listadas em Hong Kong avançaram nesta sexta-feira, obtendo sua melhor sequência semanal de ganhos desde 2020, uma vez que surpresas em balanços corporativos e o otimismo em relação ao setor de inteligência artificial atraíram investidores globais para o setor.

O índice de tecnologia do Hang Seng fechou com alta de 6,5%, seu melhor ganho em um único dia desde outubro, atingindo o maior valor em três anos.

Isso elevou seu ganho semanal para mais de 6%, em sua sexta semana consecutiva de avanços, a mais longa sequência de desde maio de 2020.

O índice Hang Seng de referência de Hong Kong avançou 4%, atingindo uma máxima em três anos.

O Alibaba disparou 14,6%, para o maior nível desde o final de 2021, depois que a gigante chinesa de comércio eletrônico relatou uma receita melhor do que o esperado e disse que planeja investir mais em comércio eletrônico e IA.

A Lenovo avançou mais de 15% para um pico de quase dez anos após os resultados trimestrais superarem as estimativas, enquanto Xiaomi subiu 5,2%.

As ações chinesas de tecnologia estão em alta desde o lançamento do modelo de IA de baixo custo DeepSeek no mês passado, o que reacendeu o interesse dos investidores globais na China e estimulou a entrada no setor devido às suas avaliações relativamente baratas.

As ações onshore também subiram nesta sexta-feira, com o índice de Xangai em alta 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,26%. Ambos estão no nível mais alto desde o final de dezembro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,26%, a 38.776 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 3,99%, a 23.477 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.379 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,26%, a 3.978 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,02%, a 2.654 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,03%, a 23.730 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,06%, a 3.929 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,32%, a 8.296 pontos.