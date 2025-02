Ônibus com universitários pegou estrada não recomendada por órgão de SP

O ônibus com universitários que se envolveu em um acidente na noite de ontem (20) estava usando um caminho alternativo à rodovia Fábio Talarico, interditada para obras desde novembro de 2024.

O que aconteceu

Trecho onde caminhão colidiu com ônibus é de pista simples, com veículos nos dois sentidos. As primeiras informações são de que o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo após sair um pouco da pista principal e tentar retornar.

Estrada Jorge Luiz não é recomendada como alternativa à rodovia Prefeito Fábio Talarico. O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) indica apenas duas rotas (veja abaixo) desde que a SP-345 foi fechada para uma obra estrutural da ponte sobre o rio Salgado, no km 63,3.

Ônibus transportava estudantes de São Joaquim da Barra que voltavam da Unifran (Universidade de Franca). O caminhão destruiu a lateral esquerda do ônibus e atingiu estudantes. Pelo menos 12 pessoas morreram e 19 ficaram feridas.

Veja os caminhos recomendados pelo DER:

São Joaquim da Barra e Morro Agudo a partir de Franca

Partindo de Franca, vá até o cruzamento da rodovia SP-345 (Fabio Talarico) com a rodovia SP-334 (Cândido Portinari)

Acesse a SP-334 no sentido Batatais

Continue até o cruzamento com a rodovia SP-351 (Altino Arantes)

Siga pela SP-351 até a rodovia SP-330 (Anhanguera)

No cruzamento com a SP-345, acesse-a para chegar a Morro Agudo e/ou São Joaquim da Barra

Para Franca a partir de Morro Agudo e São Joaquim da Barra

Partindo de Morro Agudo ou São Joaquim da Barra, acesse a rodovia SP-330 (Anhanguera)

Siga em direção ao município de Orlândia.

No cruzamento com a rodovia SP-351 (Altino Arantes), siga no sentido Batatais

No cruzamento com a rodovia SP-334 (Cândido Portinari), siga em direção ao município de Franca

Obras da rodovia Fábio Talarico ainda estão na etapa de projeto. O início das obras, no menor prazo possível, deve durar entre quatro e seis meses, informou o DER. A interdição foi feita após uma análise encontrar patologias em dois pilares da ponte.

Governo de São Paulo lamentou o acidente. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias e se solidarizou com os familiares das vítimas.

Quem estava no ônibus no momento do acidente

Leandro Antonio da Silva, 37, motorista Lívia Tavares Luiz, 23 Eduardo Henrique de Andrade Justino, 42 Luana da Silva dos Santos, 24 Sara Cristina Caldeira, 18 Maria Clara Silva Azevedo, 19 Weiglas Chrystian Silva, 22 Matheus Silveira Ferreira Manso, 17 Rafael Fávero Altino de Lima, 21 João Pedro Ferreira França, 17 Lucas Carvalho Oliveira Bonfim, 19 Matheus Willian Lima de Oliveira, 21 Laís de Oliveira Ferreira, 17 Eliana Candida da Silva, 41 Eros Carvalho Medeiros, 22 Priscila Teixeira Lombardi, 20 Sophia Peraro Oliveira, 19 Julia Rayanna Giovanini Borges, 20 Pedro Luis Galdino de Souza, 21 Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 Juliana Neves Hespanhol, 19 João Pedro de Oliveira dos Reis, 19 Raquel Laila Caldeira, 21 Caio Felizardo da Silva, 26 Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 Matheus Jesus Eugenio dos Santos, 19 Flavia Mendes dos Santos, 24 Vinicius Nascimento dos Santos, 18

Os estudantes Lívia Tavares Luiz, Pedro Henrique Souza Saraiva, João Pedro de Oliveira dos Reis, Hugo dos Santos Aliberte Dias e Matheus Jesus Eugenio dos Santos não sobreviveram. Os corpos foram levados ao IML de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham na identificação das demais vítimas.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Polícia afirmou que condutor do veículo se escondeu em canavial após o acidente e foi detido por omissão de socorro. Ao depor, ele alegou que não ficou no local porque estava com medo de ser agredido.