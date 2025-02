Ação do Nubank desaba quase 15% em NY após resultado

(Reuters) - As ações do Nubank desabavam nesta sexta-feira, mesmo após divulgar na véspera um salto de 87% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre, para US$610 milhões, com analistas chamando a atenção para receitas e margem abaixo das previsões.

Excluindo efeitos cambiais, a receita somou US$2,99 bilhões, alta de 50%, mas abaixo da estimativa média dos analistas, de US$3,29 bilhões. Goldman Sachs e JPMorgan também destacaram que a receita com juros ficou aquém das expectativas.

A receita financeira líquida de juros (NII, na sigla em inglês) somou US$1,7 bilhão, enquanto Goldman e JP calculavam US$1,8 bilhão.

Por volta de 11h50 (horário de Brasília), os papéis recuavam 14,47%, a US$11,41, no mercado norte-americano, onde são negociados.

A equipe do Goldman ressaltou, contudo, que o crescimento do crédito continua forte e a qualidade dos ativos mostrou tendências positivas. Além disso, citaram, o Nubank continua a se beneficiar da forte alavancagem operacional.

"Embora a reação do mercado seja provavelmente negativa..., achamos que os resultados permanecem resilientes, principalmente considerando um balanço patrimonial ainda subalavancado com excesso de capital e liquidez", afirmou em relatório.

Os analistas liderados por Tito Labarta reiteraram a recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de US$17.

No geral, de acordo com os analistas do JPMorgan, ressaltando que isso não altera a boa tese de investimento de longo prazo, o Nubank teve um trimestre mais fraco considerando a expectativa geralmente alta para ele.

"Costumávamos estar 10% abaixo do consenso para 2025 e vemos o consenso convergindo ultimamente para nossas estimativas de (lucro líquido ajustado de) US$2,55 bilhões - acreditamos que este trimestre pode acelerar essa convergência", afirmaram em relatório.

Yuri Fernandes e equipe têm recomendação neutra para as ações e preço-alvo de US$15.

(Por Paula Arend Laier)