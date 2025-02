Abiarroz: exportação de arroz em janeiro cresce 34% em volume e 35% em receita

São Paulo, 21 - O Brasil exportou em janeiro 112,5 mil toneladas de arroz (base casca), 34% mais que em igual período de 2024. A receita foi de US$ 35,9 milhões (+35%), segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Em janeiro o País importou 118,6 mil toneladas de arroz (base casca), com desembolso de US$ 40,3 mil, queda de 43% em volume e 54% em receita na comparação com janeiro do ano passado."Os envios de arroz beneficiado pela indústria ao exterior, que representou 99,7% das exportações de arroz, somaram 112,3 mil toneladas em janeiro de 2025, com receita correspondente a US$ 35,8 milhões. Tanto em valor como em volume, o aumento foi de 34% na comparação com o mesmo mês do ano anterior", disse a entidade em nota. Os principais destinos das exportações de arroz beneficiado foram Senegal, Gâmbia, Peru, Cabo Verde, Estados Unidos, Cuba, Uruguai, Serra Leoa, Trinidad e Tobago e Chile.