Abag: interrupção do financiamento subvencionado traz mais incertezas ao campo

São Paulo, 21 - A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) diz ver com preocupação a interrupção das novas contratações de financiamentos rurais com subvenção federal nas linhas do Plano Safra 2024/25. Segundo a entidade, a medida anunciada trará "ainda mais incertezas a um setor que é uma verdadeira indústria a céu aberto", podendo levar a perdas de produtividade no campo e a um consequente aumento no preço dos alimentos no repasse ao consumidor, além de reduzir a competitividade no mercado internacional e os investimentos. "O Plano Safra é a principal ferramenta de financiamento rural no País, com linhas de crédito e incentivos para os produtores e seus recursos não podem ser reduzidos sob a alegação de questões orçamentárias", disse a nota. A entidade acrescentou ainda esperar uma solução para reverter a medida e reforçou a necessidade de um "diálogo aberto com o governo para reverter essa decisão e garantir previsibilidade ao setor agropecuário".