A Hora: a denúncia de Gonet, a reação na oposição e no governo e mais

Na edição de hoje de A Hora, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo analisam cuidadosamente a denúncia da PGR contra Bolsonaro, bem como os depoimentos de Mauro Cid, que foram divulgados na sequência.

Além de discutirem as penas às quais o ex-presidente pode ser condenado e o que deve acontecer daqui para a frente, os jornalistas comparam a denúncia com o relatório da investigação da PF. "Ele [Paulo Gonet, procurador-geral] cravou na denúncia que o Bolsonaro concordou com o plano para assasinar Lula, Alckmin e Moraes", aponta Bilenky. "Isso é a grande diferença entre as duas peças", avalia Toledo.

O programa também mapeia o clima político no governo e na oposição após a denúncia, com atenção ao papel que Tarcísio de Freitas desempenha.

Também estão na pauta: a queda na popularidade de Lula, o endurecimento da disputa entre Fernando Haddad e Rui Costa e o uso privado que Bolsonaro fez da Abin.

Para assistir ao programa na íntegra no UOL, clique aqui. No Youtube, aqui. Ou ouça no seu tocador de áudio preferido.