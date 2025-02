Zelenskiy: Ucrânia oferece acordo rápido e construtivo com os EUA sobre segurança e investimentos

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que a Ucrânia está pronta para trabalhar rápida e incansavelmente para produzir um acordo sólido e útil sobre investimentos e segurança com os Estados Unidos.

"Devemos e podemos garantir que a paz seja forte e duradoura -- para que a Rússia nunca possa retornar com a guerra", escreveu Zelenskiy no X depois de se reunir com o enviado dos EUA para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg.

"A Ucrânia está pronta para um acordo de investimento e segurança forte e eficaz com o presidente dos Estados Unidos. Propusemos a maneira mais rápida e construtiva de obter resultados. Nossa equipe está pronta para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana."

(Reportagem de Tom Balmforth)