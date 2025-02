Zelenskiy pede pragmatismo dos EUA após Trump chamá-lo de "ditador"

Por Olena Harmash e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que está contando com a unidade ucraniana e europeia e com o pragmatismo dos Estados Unidos, no momento em que Kiev enfrenta uma crise crescente nas relações com seu até então principal aliado EUA, agora sob a liderança do presidente Donald Trump.

Em um rompimento, Trump disse na quarta-feira que Zelenskiy é um "ditador sem eleições" que deveria agir rapidamente ou perderia seu país, uma retórica impensável de um líder dos EUA durante a maior parte da guerra total da Rússia, que já dura três anos.

Trump está pressionando por um acordo rápido para acabar com a guerra na Ucrânia e alarmou os aliados europeus de Washington ao deixá-los de fora das conversas iniciais com a Rússia, assim como a Ucrânia, e ao culpar a Ucrânia pela invasão russa de 2022.

Os líderes europeus responderam prometendo aumentar os gastos com a defesa e alguns estão considerando a possibilidade de criar uma força de paz europeia apoiada pelos EUA para a Ucrânia, um plano que o Kremlin diz ser um grande motivo de preocupação, mas que Zelenskiy saudou.

"Estamos nos mantendo fortes com nossas próprias pernas. Estou contando com a unidade ucraniana, nossa coragem ... com a unidade da Europa e o pragmatismo dos Estados Unidos", disse Zelenskiy aos ucranianos em discurso por vídeo na noite de quarta-feira.

"Porque os Estados Unidos precisam de sucesso tanto quanto nós", acrescentou.

A disputa com os EUA coincide com uma visita à Ucrânia de Keith Kellogg, o enviado dos EUA para Rússia e Ucrânia.

Zelenskiy disse aos ucranianos que se encontrará com Kellogg na quinta-feira. Ele afirmou ser crucial que a reunião, bem como a cooperação com Washington em geral, seja "construtiva".

Trump está tentando restabelecer os laços com a Rússia e também investir nos recursos minerais da Ucrânia, essenciais para a transição energética, embora a Ucrânia tenha rejeitado um plano inicial dos EUA por não incluir garantias de segurança.

O governo Trump pode tentar fechar um acordo simplificado de minerais e depois negociar termos detalhados, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters na quarta-feira.