Wall St cai enquanto mercados avaliam ameaças de tarifas de Trump; Walmart recua

Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam em baixa nesta quinta-feira, com os investidores evitando apostas arriscadas após mais uma série de ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto a varejista Walmart tinha queda depois de apresentar uma previsão de vendas para o ano fiscal de 2026 abaixo do esperado.

O Walmart caía 6,2% depois que o maior varejista do mundo previu vendas para o ano fiscal que termina em janeiro de 2026 abaixo das estimativas, já que prevê que os consumidores cansados da inflação evitarão gastos após vários trimestres de crescimento sólido.

"O Walmart definiu um tom negativo para as expectativas... isso está aumentando as preocupações de que a melhora nos resultados do quarto trimestre foi resultado de expectativas mais fracas para o primeiro trimestre de 2025", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

A previsão da empresa pressionou para baixo outros grandes varejistas, como Target, Costco Wholesale e Dollar Tree, que caíam entre 1,2% e 1,8%.

Além do Walmart, o mercado está reagindo ao anúncio de Trump, na quarta-feira, de novas tarifas para o próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos anunciados anteriormente, que envolviam tarifas sobre carros importados, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Desde que retornou ao cargo há quatro semanas, Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações da China. Ele também anunciou, e depois adiou por um mês, tarifas de 25% sobre produtos do México e importações não energéticas do Canadá.

Na semana passada, ele revelou planos para impor tarifas recíprocas a todos os países que taxam produtos norte-americanos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,49%, para 44.408,56 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,31%, a 6.125,16 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,16%, para 20.017,82 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com os produtos básicos de consumo liderando os declínios com uma queda de 1,8%.