Wall St cai enquanto projeção fraca do Walmart gera preocupação sobre demanda nos EUA

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações nos Estados Unidos passaram por liquidação nesta quinta-feira, enquanto preocupações com tarifas de importação e uma previsão pessimista do Walmart diminuíram a demanda de investidores por risco.

Um amplo movimento de venda de ações levou os três principais índices acionários dos EUA para o território negativo, com o Dow Jones, que tem foco em blue-chips, sofrendo a perda mais acentuada, com queda de 1,01%. O S&P 500 interrompeu sua sequência de dois dias de recordes históricos de fechamento.

O Walmart, maior varejista do mundo, divulgou projeções de vendas e lucros para o atual ano fiscal que ficaram abaixo de expectativas de analistas, o que indicou uma redução na demanda de consumidores.

"Como o consumidor é responsável por 70% da economia dos EUA, a projeção fraca do Walmart gerou certo nervosismo em relação à saúde do consumidor e a possíveis gastos do consumidor no futuro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"Isso talvez tenha levado a alguma pressão de venda das ações do Walmart, que se espalhou pelo mercado em geral", acrescentou Pavlik.

Os papéis do Walmart caíram 6,5%, enquanto outras grandes varejistas, como Target e Costco, perderam 2,0% e 2,6%, respectivamente.

Os resultados do Walmart também deram uma ideia de como a empresa espera se sair com a crescente lista de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na quarta-feira, essa lista foi ampliada para incluir madeira, automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos.

O Dow Jones caiu 1,01%, para 44.176,65 pontos. O S&P 500 perdeu 0,43%, para 6.117,52 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,47%, para 19.962,36 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, o financeiro foi o que mais perdeu, em baixa de 1,6%. O setor de energia teve o maior ganho percentual, com alta de 1,0%.