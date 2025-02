Vídeo: Mauro Cid diz que entregou US$ 18 mil da venda das joias a Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

Em depoimento à Polícia Federal em agosto de 2023, Mauro Cid confirmou que entregou US$ 18 mil dólares da venda das joias sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ex-ajudante de ordens, o episódio ocorreu em junho de 2022.

O que aconteceu

Supremo Tribunal Federal (STF) retirou sigilo dos vídeos do depoimento realizado em 28 de agosto de 2023. Na gravação, Cid detalha como vendeu o kit de joias em ouro branco e um relógio da marca Rolex nos Estados Unidos.

Cid afirma que vendeu as joias em uma loja de Miami, na Flórida, entre os dias 13 e 15 de junho de 2022. Segundo o delator, o pagamento foi realizado com dinheiro em espécie, sem registro ou emissão de nota.

Ele relata que entregou o dinheiro a Bolsonaro quando voltou ao Brasil. "Logo que eu cheguei, os 18 mil eu já entreguei para ele", disse. O ex-ajudante de ordens conta que foi aos Estados Unidos com a comitiva presidencial, mas depois seguiu viagem sozinho até Miami, onde se hospedou na casa de seu pai, Lourena Cid.

O valor total corresponde a US$ 86 mil. Montante foi obtido com a venda dos relógios Rolex e Patex Philippe a uma loja na Filadélfia e mais US$ 18 mil da venda de demais joias em Miami.

Segundo Cid, a outra parte do dinheiro da venda das joias e do relógio ficou na conta bancária de seu pai. "Ele ia tirando devagar e eu ia dando ao presidente de tanto em tanto", explicou. "O resto ficou parado lá. Meu pai ia tirando aos poucos, cada vez que alguém viesse pro Brasil ou alguma coisa assim a gente ia entregando ao poucos para o presidente."