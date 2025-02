Veja reação de Cid ao ser avisado de que Moraes mandou prendê-lo em 2024

Do UOL, em São Paulo

Um dos vídeos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid mostra o momento em que um assessor do ministro do STF Alexandre de Moraes comunica que ele seria preso novamente, após áudios vazados mostrarem o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) criticando os termos da colaboração. Isso aconteceu em março de 2024.

O que aconteceu

Vídeo mostra a reação de Cid após a notícia. O tenente-coronel coloca a mão na testa várias vezes em gesto de preocupação e balança a cabeça em sinal de contrariedade. Os vídeos da delação foram tornados públicos nesta quinta-feira (20), por determinação de Alexandre de Moraes.

Decisão de Moraes de prender Cid foi anunciada por assessor do ministro. "Tenho (...) que cientificar a todos que o senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 11767, decidiu que decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid", disse o desembargador Airton Vieira, que atua no gabinete de Moraes.

Prisão foi determinada ao fim de uma audiência em 22 de março do ano passado. Na ocasião, o tenente-coronel foi convocado pelo gabinete de Moraes a explicar áudios vazados pela revista Veja em que atacava o ministro e sugeria que estava sendo pressionado na delação a confirmar à Polícia Federal informações que não seriam verdadeiras.

Vídeo não mostra desmaio de Cid após notícia de prisão. Como mostrou o UOL, o tenente-coronel passou mal depois de receber a informação de que voltaria para a cadeia.