Vídeo: Cid fala da caixa de vinho com R$ 100 mil que recebeu de Braga Netto

Em audiência realizada em novembro do ano passado, Mauro Cid detalhou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, como recebeu do ex-ministro Braga Netto uma caixa com R$ 100 mil em espécie para financiar o plano golpista que previa até assassinar o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

O que aconteceu

STF retirou sigilo de audiência. Cid foi chamado a depor no ano passado, após a PF encontrar novas informações sobre o plano golpista e apontar que o delator tinha omitido fatos importantes. A Polícia Federal e a PGR chegaram a pedir a prisão de Cid naquela época e, diante disso, Moraes convocou a audiência. No encontro, o delator trouxe novos detalhes que implicaram Braga Netto, inclusive afirmou que ele teria ajudado a financiar a trama golpista.

Inicialmente, segundo Cid, Braga Netto havia cogitado utilizar recursos do próprio PL para financiar o plano. Militares estavam planejando uma ação que gerasse mobilização social para criar "caos" e pressionar Bolsonaro a decretar um estado de sítio. A ideia de usar o partido, porém, foi descartada e, segundo Cid, Braga Netto indicou que iria conseguir levantar os R$ 100 mil "por outros caminhos".

Ele me entregou... tipo um coisinha de vinho, um presente de vinho, com o dinheiro.

Mauro Cid, em sua delação

Para a PF, o valor seria justamente para financiar os militares 'kids pretos' que foram até Brasília e chegaram a se aproximar da residência de Moraes. O plano, porém, acabou sendo abortado pela falta de apoio do Comando do Exército.

A proposta de assassinato de autoridades e financiamento de militares que estavam se organizando não aparecia na primeira delação de Cid. Os fatos só foram apresentados na audiência de novembro no STF, quando a delação de Cid estava ameaçada e, ele poderia até voltar a ser preso.

A delação ajudou a embasar a denúncia da PGR contra Bolsonaro, Braga Netto e outras 32 pessoas. As acusações foram apresentadas na terça-feira (18) ao STF.