Vaticano indica pequena melhora no estado de saúde do papa Francisco

O papa Francisco, de 88 anos, hospitalizado desde sexta-feira (14) para tratar uma pneumonia em ambos os pulmões, passou uma noite tranquila e conseguiu se levantar, informou na manhã desta quinta-feira (20) o serviço de imprensa do Vaticano, confirmando assim uma ligeira melhora no seu estado de saúde.

"A noite foi serena, o papa levantou-se e tomou o café da manhã numa poltrona", disse o breve comunicado. Na véspera, o Vaticano havia indicado apenas que ele tinha acordado e se alimentado.

Francisco foi internado no Hospital Gemelli, de Roma, com bronquite na sexta-feira passada (14), e a Santa Sé revelou na terça-feira (18) que ele havia desenvolvido uma pneumonia em ambos os pulmões.

Na quarta-feira (19), "exames de sangue, examinados pela equipe médica, mostraram uma ligeira melhora, em particular dos sinais de inflamação", assegurou o Vaticano.

Esta hospitalização suscitou sérias preocupações, uma vez que o papa, cuja agenda é lotada, tem visto sua saúde se enfraquecer por causa de uma série de problemas nos últimos anos. Ele passou por cirurgias no intestino e no abdômen e está com dificuldade para andar.

As preocupações são agravadas pela divulgação de informações falsas nas redes sociais, especialmente no X, noticiando a morte do sumo pontífice em vários idiomas.

Apesar desta hospitalização, o papa recebeu na quarta-feira (19) os seus colaboradores mais próximos, com quem trabalhou, e depois a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que permaneceu com ele cerca de vinte minutos.

Neste contexto, o comentário tranquilizador de Meloni, a primeira personalidade fora do Vaticano a visitar o pontífice fora das equipes médicas, veio na hora certa: "Estou muito feliz por tê-lo encontrado alerta e receptivo. Brincamos como sempre. Ele não perdeu seu famoso senso de humor."

Chamados à oração

Uma fonte do Vaticano disse na quarta-feira que o papa já podia se levantar e se sentar numa poltrona. Ele respira sozinho, mas não está excluído que receba, de forma intermitente, assistência de oxigênio. Seu coração está "resistindo muito bem", informou a Santa Sé.

No entanto, esta doença representa "certamente uma situação difícil" para o papa, disse Andrea Ungar, professora de Geriatria da Universidade de Florença, entrevistada pela AFP.

A infecção "passou de um pulmão para outro através dos brônquios (...) e pode causar insuficiência respiratória", observou a especialista, que destaca a importância de o papa continuar "ativo".

Em frente ao hospital Gemelli, os fiéis acendem velas regularmente com a imagem de Francisco em sinal de apoio, enquanto católicos de todo o mundo são convidados a rezar pela recuperação do papa.

Apesar dos repetidos sustos de saúde nos últimos anos, Jorge Bergoglio tem mantido um ritmo frenético, para grande consternação dos seus médicos, que constantemente lhe dizem para diminuir o volume de trabalho.

Antes da sua hospitalização, o pontífice parecia debilitado, com o rosto inchado, a voz ofegante, e em diversas ocasiões delegou a leitura dos seus discursos aos seus assistentes. Em 2023, ele já esteve internado durante três dias por causa de uma bronquite.

