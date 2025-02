Ucrânia e UE rebatem Trump: 'Ucrânia é uma democracia, a Rússia, não'

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamar seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "ditador", a UE (União Europeia) afirmou que a "Ucrânia é uma democracia", e Zelensky pediu "pragmatismo" dos EUA.

O que aconteceu

"A Ucrânia é uma democracia, a Rússia de Putin, não", afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Stefan de Keersmaecker. Ele completou dizendo que "Zelensky foi eleito de maneira legítima em eleições livres, justas e democráticas".

Declaração foi feita após Donald Trump chamar Zelensky de ditador nesta quarta-feira (19). "Zelensky, um ditador sem eleições, deve atuar rápido ou não lhe restará um país", afirmou. Mandato do ucraniano terminou em 2024, mas a lei prevê a possibilidade de não haver eleições durante períodos de guerra.

Desde a conversa telefônica entre Vladimir Putin, presidente russo, e Donald Trump, há um temor na Europa de que os EUA se afastem da UE e da Ucrânia. Autoridades norte-americanas e russas conversaram nesta semana sobre um possível fim da guerra, em um encontro sem a presença de ucranianos ou europeus.

"Não poderá haver uma solução para a Ucrânia sem a participação da Ucrânia ou da União Europeia", afirmou Keersmaecker. Ele também disse que "a segurança da Ucrânia é a segurança da União Europeia".

Zelensky reage a Trump

Ataque de Trump aconteceu às vésperas da visita do enviado dos EUA Keith Kellogg à Ucrânia. "Estamos nos mantendo fortes com nossas próprias pernas. Estou contando com a unidade ucraniana, nossa coragem... com a unidade da Europa e o pragmatismo dos Estados Unidos", disse Zelensky aos ucranianos em discurso por vídeo na noite de quarta-feira.

O presidente ucraniano afirmou que é crucial que a reunião e a cooperação com Washington sejam "construtivas". "Os Estados Unidos precisam de sucesso tanto quanto nós", completou.

Trump também acusou Zelensky de ter iniciado o conflito. Sobre isso, ele afirmou que queria o fim da guerra "desde os primeiros segundos".

Enviado dos EUA para "ouvir as preocupações" ucranianas chegou hoje a Kiev e se reunirá com Zelensky. Keith Kellogg será o responsável por tentar esclarecer a posição de Washington e adotou tom conciliador em sua chegada. "Entendemos a necessidade de garantias de segurança. Temos muito claro que é importante na soberania desta nação. Parte de minha missão é sentar, ouvir suas preocupações no que diz respeito aos Estados Unidos", disse.

Casa Branca pede redução de críticas aos EUA

Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, pediu para que a Ucrânia não critique os EUA. "Eles precisam diminuir o tom das críticas e dar uma boa olhada e assinar o acordo", disse Waltz em entrevista à emissora Fox News, referindo-se a um acordo crítico de minerais com Washington.

O conselheiro também afirmou que os EUA estão tentando garantir um acordo de paz aceitável para todos os lados. Waltz disse acreditar que as diferenças entre EUA e Ucrânia podem ser reconciliadas.

Europa pretende criar força de segurança

Reino Unido e França estão considerando criar uma força militar europeia de "menos de 30 mil soldados" para fornecer segurança à Ucrânia após um possível acordo de paz. Essas tropas reforçariam a segurança aérea e marítima da Ucrânia, com uma presença "mínima" em terra. As informações são dos jornais britânicos The Guardian, The Financial Times e The Times.

Europeus temem que Trump encerre a guerra em termos favoráveis à Rússia, sem dar garantias de segurança à Ucrânia. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, são esperados em Washington "na próxima semana" para se encontrar com Donald Trump.

(Com AFP e Reuters)