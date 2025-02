Trump cogita enviar US$ 5 mil a cada americano após Musk cortar gastos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que considera devolver aos americanos 20% dos cortes de custo provocados pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental), liderado pelo bilionário Elon Musk.

O que aconteceu

Trump pretende usar outros 20% para pagar dívida do governo federal. O republicano deu a declaração em uma reunião de financistas globais e executivos de tecnologia organizada pelo fundo soberano da Arábia Saudita em Miami.

Musk já havia dito que pretendia discutir programa "Dividendos do Doge". O plano prevê a devolução de um cheque de reembolso de US$ 5 mil aos contribuintes, financiado pelas economias geradas pelo departamento.

Musk afirmou durante a campanha que o Doge economizaria 2 trilhões de dólares dos cofres norte-americanos. A proposta de Fishback prevê que um quinto desse dinheiro seja distribuído entre cerca de 79 milhões de famílias que pagam impostos nos EUA, totalizando cerca de US$ 5 mil para cada.

Musk, no entanto, contradisse a própria previsão. Em janeiro, após a vitória eleitoral, o bilionário afirmou que o trabalho de seu departamento não deve resultar em economias de 2 trilhões de dólares, e que a meta era "o melhor cenário possível".

Programa de Musk demitiu funcionários do governo e cortou programas federais. As reduções de custos vêm de medidas como "detecção e eliminação de fraudes, cancelamento e renegociação de contratos e arrendamentos, venda de ativos, cancelamento de subsídios, redução da força de trabalho, mudanças programáticas e economia regulatória".

Dono do X diz ter economizado US$ 55 bilhões, mas recibos do Doge dão valor muito menor. Uma reportagem da Bloomberg aponta que a soma apresentada no site do departamento detalham somente 16,6 bilhões em economias.

*Com Reuters e Estadão Conteúdo