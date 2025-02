Trump proíbe uso de dinheiro federal em benefício de imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova série de decretos na quarta-feira, incluindo um que visa impedir que o dinheiro do contribuinte apoie a imigração ilegal e outro destinado a se livrar de regulamentações que o governo considera "exageradas".

O decreto de imigração proíbe o uso de dinheiro federal para imigrantes que estejam no país ilegalmente, instruindo todas as agências a identificar quaisquer programas financiados pelo governo federal que façam isso.

A medida também garante que os fundos federais não possam ser usados por jurisdições "santuário" estaduais ou locais, de acordo com a Casa Branca. As cidades santuário impedem que as autoridades policiais locais auxiliem os agentes federais de imigração civil.

Em outro decreto, Trump instruiu os chefes de cada agência a realizar uma revisão de todos os regulamentos, trabalhando com membros do Departamento de Eficiência Governamental, de Elon Musk. Todas as regulamentações que forem consideradas inconsistentes com as políticas do governo serão rescindidas ou modificadas.

O decreto tem como objetivo reforçar o amplo esforço de Musk para reduzir o governo, que está enfrentando vários desafios judiciais sobre sua legalidade.

Trump também visou a eliminação de vários comitês consultivos e agências, como parte de sua campanha mais ampla para afirmar o controle sobre agências executivas independentes.