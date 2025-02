Trem descarrila no Rio; calor fez trilhos chegarem a 71° C e sofrer dilatação, diz empresa

Um trem do ramal Guapimirim, no Rio de Janeiro, descarrilou na tarde desta quinta-feira, 20, e tombou nas proximidades da estação Parque Estrela, em Magé, cidade da Baixada Fluminense. Ninguém ficou ferido na ocorrência e todos os passageiros foram retirados em segurança.

Por causa do acidente, a circulação do modal, que fazia o trajeto Saracuruna x Guapimirim, precisou ser suspensa. Até o início da noite, equipes da SuperVia, empresa responsável pelo trecho, estavam no local para realizar os reparos e normalizar o serviço.

Em nota, a SuperVia explica que o acidente foi provocado pela alta temperatura registrada na linha férrea, que chegou a 71°C. O calor, segundo a empresa, provocou a "flambagem dos trilhos".

A dilatação dos trilhos causada pelas temperaturas elevadas são chamadas, tecnicamente, de "ensarilhamento". Em um vídeo divulgado pela própria SuperVia no ano passado, uma das maquinistas da empresa explica o fenômeno.

"O normal do trilho é que ele esteja reto. Quando acontece a dilatação pela alta temperatura, ele fica em uma situação semelhante como essa", diz a funcionária Priscila, apontando para uma parte da linha com uma curvatura em "S" (veja o vídeo abaixo).

"Dessa maneira, nós não podemos seguir viagem. Temos que parar para que haja o conserto do trilho", acrescentou.

O Rio de Janeiro vem sendo atingido por uma onda de calor esta semana, que faz o Estado registrar recordes de altas temperaturas. Na segunda-feira, 17, a capital fluminense atingiu o Nível de Calor 4 (a escala vai de 1 a 5), acionado quando a temperatura fica entre 40°C a 44°C.

A cidade de Magé registrou um calor que variou entre 34°C e 37°C no início da tarde desta quinta, quando aconteceu o acidente, por volta das 14h40. Para esta sexta-feira, a previsão é de que a cidade tenha máxima de 34°C e mínima de 24°.