Trem colide com grupo de elefantes e descarrila no Sri Lanka

Um trem de passageiros descarrilou nesta quinta-feira (20) no Sri Lanka após colidir com um grupo de elefantes, acidente que matou seis animais, segundo a polícia local.

O trem passava pelas imediações de uma reserva animal na cidade de Habarana, quase 180 km ao leste da capital Colombo, quando colidiu antes do amanhecer com a manada que atravessava a ferrovia.

"Descarrilou, mas não houve vítimas entre os passageiros", afirmou a polícia.

As autoridades ambientais do país prestaram atendimento a dois elefantes que sobreviveram ao acidente.

Vídeos mostram um dos animais protegendo outro mais jovem que estava ferido e deitado perto da ferrovia, ambos com suas trombas entrelaçadas.

Matar ou ferir elefantes é um crime no Sri Lanka, onde quase 7.000 animais vivem na natureza.

Os elefantes são considerados um tesouro nacional, em parte por sua importância para a cultura budista.

Dois filhotes de elefantes e sua mãe grávida morreram em setembro de 2018 em um acidente similar. Desde então, as autoridades ordenaram aos condutores que reduzam a velocidade quando passam por áreas com elefantes.

O acidente acontece pouco após o governo expressar preocupação com o crescente impacto dos conflitos entre humanos e elefantes, diante da perda de habitat destes mamíferos.

Pequenos produtores agrícolas atuam frequentemente com violência contra os elefantes que invadem suas plantações.

O vice-ministro do Meio Ambiente, Anton Jayakody, disse no domingo à AFP que 150 pessoas e 450 elefantes morreram em 2023, um número levemente superior ao registrado no ano anterior.

"Estamos planejando introduzir barreiras, que podem incluir cercas elétricas, trincheiras ou outros elementos de dissuasão, para dificultar a possibilidade de e entrada dos elefantes selvagens nos vilarejos", disse Jayakody.

