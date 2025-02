Toalha de banho velha? Saiba momento de trocar e modelos em oferta

Muitos dos itens pessoais usados no cotidiano não têm prazo de validade nos rótulos ou etiquetas. Quando se trata de toalhas, para se certificar de que chegou a hora de trocá-las ou jogá-las fora, as pessoas costumam se guiar mais pela aparência e cheiro ruins. Entretanto, essa percepção indicativa pode ser muito individual.

Para te ajudar, o Guia de Compras UOL separou dicas de lavagem e do melhor momento para troca, além de modelos em oferta:

Tamanho grande: 85 cm x 150 cm;

Feitas com algodão penteado, prometem um toque macio.

Com tecido 100% algodão, é volumosa, macia e leve;

O conjunto inclui uma toalha de banho (70 cm x 140 cm) e uma toalha de rosto (48 cm x 90 cm).

Confeccionadas em tecido 100% algodão;

Medidas: 70 cm x 140 cm.

Medidas: 70 cm x 140 cm (banho) e 50 cm x 80 cm (rosto);

Fio penteado e toque felpudo.

100% algodão;

Medidas: 72 cm x 150 cm.

Conjunto com duas toalhas de banho e duas de rosto;

Tecido 100% algodão.

Quando lavar

O ideal é lavar a toalha uma vez por semana. Mas isso pode variar de acordo com o clima: se estiver mais quente e úmido, você precisará trocar e lavar mais vezes, e se estiver frio e seco, esse tempo poderá ser um pouco maior.

Vale lembrar que a toalha permanece com bactérias do seu próprio corpo, por isso não é recomendado usar a toalha dos outros, nem mesmo da pessoa que mora com você.

Pessoas que têm alguma doença transmitida por fezes e urina devem trocar a toalha com frequência maior. Nesse caso, o recomendado é lavar depois do uso, da mesma forma que acontece nos hospitais.

Sabão e sol são suficientes para acabar com as bactérias de uma toalha. Se você quiser uma segurança ainda maior, poderá usar o ferro de passar roupa.

Jogue fora após sinais de deterioração

Toalhas devem ser jogadas fora quando com furos, rasgos, puídos, manchas ou encardidos que não saem e cheiram mal mesmo após uma lavagem. Calcular um prazo é difícil, pois, assim como meias, calcinhas e cuecas, vai depender das frequências de uso, lavagem e cuidados. Mas, em média, após um ano de uso (principalmente toda semana), vale o bom senso de comprar peças novas.

E nada de secar no box ou compartilhar com o pet de estimação. Primeiro, porque banheiro é um local com coliformes fecais em suspensão e úmido, o que prejudica o processo de secagem e facilita contaminações. Segundo, porque mesmo que o animalzinho não saia do pet shop e do veterinário, não é muito higiênico e 100% seguro dividir com ele a toalha que você utiliza no dia a dia.

Você pode desenvolver:

Alergias respiratórias e asma

Micose e infecções de pele

Gastroenterites

Infecções do trato urinário

Conjuntivites

Fontes: Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra dos Hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein (SP); Anna Cecília Andriolo, dermatologista membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia); Leonardo Marculino, oftalmologista do Hospital Cema, em São Paulo.

*Com informações de reportagem publicada em 24/05/2023, 25/05/2024 e 24/11/2022

