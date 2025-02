Tesouro Direto e B3 anunciam empresas inovadoras que receberão suporte

Uma plataforma de soluções financeiras a trabalhadores informais, um negócio que oferece recompensas a quem recicla o lixo, uma ferramenta automática de tradução de linguagem de sinais são alguns dos 40 negócios de impacto, empresas com foco em questões sociais e ambientais, que receberão apoio financeiro do Tesouro Direto e da B3. Os nomes foram anunciados nesta quinta-feira (20) na sede da B3, em São Paulo.

Ao todo, R$ 5,2 milhões estão sendo destinados. O anúncio dos vencedores ocorre oito meses após a abertura do edital do Tesouro Direto Impacta (TD Impacta), que atraiu 1,4 mil inscrições de todas as regiões do país.

Os negócios escolhidos foram divididos em três categorias, definidas com base na maturidade do projeto. A primeira é a criação (talentos interessados em empreender, que querem tirar uma ideia do papel). A segunda é a aceleração (para desenvolver negócios e alavancar o crescimento da empresa). A última é a inovação aberta (negócios em estágio de tração ou escala, interessados em fazer testar o conceito com os parceiros da iniciativa).

O dinheiro vem da taxa de custódia que os investidores do Tesouro Direto pagam à B3. Em cada categoria, cinco negócios destaques continuarão a receber apoio financeiro até junho, quando acaba a primeira edição do Tesouro Direto Impacta. Na área de inovação aberta, os cinco empreendimentos de destaque são os seguintes:

? Green Mining (Barueri, SP): negócio que incentiva a reciclagem com recompensas, oferecendo rastreabilidade total da cadeia de reciclagem para garantir a logística reversa, além de promover a formalização e remuneração justa dos catadores para inclusão social;

? HandTalk (Maceió): negócio que oferece soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial, como tradução automática para línguas de sinais e ferramentas de acessibilidade digital, ajudando empresas e pessoas a se comunicarem de forma mais inclusiva;

? Mooney - Educação Financeira (São Paulo): negócio que oferece educação financeira gamificada (em forma de jogos com níveis e recompensas) para escolas, da educação infantil ao ensino médio. Animais de estimação virtuais tornam o aprendizado divertido e envolvente;

? Tindin Educação (Maringá, PR): plataforma educacional de aprendizado imersivo onde jovens tomam decisões financeiras para seus avatares, aprendendo na prática e de forma segura sobre gestão financeira e investimentos;

? Trampay (Brasília): plataforma financeira de impacto social que oferece soluções para trabalhadores autônomos, como adiantamento de recebíveis e conta digital, promovendo inclusão financeira e suporte a profissionais informais.

Ao todo, dez negócios foram escolhidos na categoria de inovação aberta. Cada um deles receberá R$ 50 mil para refinar as soluções tecnológicas. Os cinco destaques entre os selecionados dividirão mais de R$ 2 milhões, que devem ser destinados à implementação de projetos-piloto e ao custeio das provas de conceito, que ocorrerão ao longo dos próximos meses.

Outras categorias

Na área de aceleração, foram escolhidos dez negócios que ganharão R$ 40 mil cada para desenvolver os planos de crescimento. Os cinco destaques entre as dez empresas dividirão R$ 1,1 milhão e continuarão a receber capacitação do programa até junho.

Na área de criação, foram escolhidos 20 empreendedores, que receberão R$ 20 mil cada um. Entre os cinco participantes destaques dividirão R$ 250 mil e continuarão a receber apoio do TD Impacta nos próximos meses. Segundo o Tesouro e a B3, 30% dos empreendedores têm representatividade em diversidade racial e mais da metade é mulher. Os destaques das duas categorias estão sendo anunciados até o fim desta tarde.

Retorno social e ambiental

Os negócios de impacto são empresas que oferecem soluções para problemas sociais ou ambientais por meio da atividade principal. As empresas atuam de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos financeiros e se comprometem a medir o impacto gerado.

Esses negócios seguem os seguintes critérios: intenção de resolver um problema social ou ambiental; solução de impacto como atividade principal do negócio; busca de retorno financeiro, operando pela lógica de mercado; e compromisso de monitoramento dos efeitos sobre a sociedade.

A plataforma do TD Impacta teve o apoio da Artemisia, organização que apoia negócios de impacto. Fundada em 2005, a Artemisia já beneficiou mais de 800 empresas por meio de programas de aceleração, apoio em projetos-piloto de inovação aberta (soluções que podem ser reproduzidas por outras empresas) e articulação de investimentos. A organização também ajudará na escolha dos projetos.