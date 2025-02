Amortecimento e impulsão: Nike lança Pegasus Premium para corrida de rua

A Nike lançou nesta quinta-feira (20) o tênis Pegasus Premium, modelo top de linha que chega com preços a partir de R$ 1.709,99. O modelo possui o amortecimento da linha Pegasus com a primeira unidade Air Zoom visível e esculpida da marca, que oferece impulsão e suavidade aos pés, segundo a empresa.

O lançamento amplia a família Pegasus, que já conta com os também recentes Pegasus 41 e Pegasus Plus (confira no final da matéria). Saiba mais detalhes sobre o Pegasus Premium a seguir.

O que a Nike diz sobre esse tênis?

Unidade Air Zoom estruturada para acompanhar as curvas naturais dos pés e amortecer a aterrissagem

Tecnologia que transporta a energia do corredor, durante toda a transição entre o calcanhar e a ponta dos dedos

Entressola com a espuma ZoomX e o calcanhar com a espuma ReactX: cria um sistema de amortecimento com passadas suaves e propulsivas a cada km da corrida

Parte superior projetada com malha estruturada e circular, para um caimento seguro, e reforçada em áreas específicas do lado e do meio do pé, que precisam de maior sustentação durante a corrida

Peso: 275 g e 325 g (tamanhos 37,5 e 42).

Para quem é indicado?

A nova linha é recomendada para corrida de rua, desde treinos diários até a reta final de uma maratona, segundo a marca.

A vice-presidente de NXT Footwear da Nike, Kathy Gomez, afirma que o Pegasus Premium apresenta uma nova forma de usar a tecnologia Air Zoom da marca.

"Além de funcionar como uma espécie de mola propulsora, a unidade Air também foi projetada para apoiar toda a extensão do pé, não importando o padrão ou a extensão das passadas", explica, em nota.

Por meio da análise de métodos computadorizados, o tênis foi testado de forma a prever sua reação à pressão repetitiva das passadas em uma corrida.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.