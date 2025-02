Temores de perda de emprego podem explicar consumo fraco na zona do euro, aponta blog do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A redução da carga de trabalho enfrentada por alguns funcionários pode fazer com que eles economizem excessivamente por medo de perder o emprego, argumentou um estudo do Banco Central Europeu nesta quinta-feira, na esperança de responder a um importante enigma econômico que tem confundido as autoridades.

Com o emprego batendo recordes de alta, o BCE há muito tempo espera que o consumo decole e impulsione o crescimento, mas acaba se decepcionando trimestre após trimestre com a estagnação geral da economia.

Uma nova postagem no blog do BCE sugere agora que uma grande parte dos trabalhadores viu uma queda significativa em sua carga de trabalho e está respondendo com o aumento da poupança e a redução do consumo, temendo perder seu emprego em breve.

"Para simplificar, durante uma recessão, aqueles que têm menos trabalho têm mais em que pensar", disse o BCE. "Em uma economia com crescimento fraco, mas com um mercado de trabalho robusto, o acúmulo de mão de obra e a baixa utilização de mão de obra relacionada podem prejudicar o consumo."

O BCE disse que sua Pesquisa de Expectativas do Consumidor mostra que 10% dos trabalhadores relatam uma carga de trabalho menor do que o normal, com a construção e a indústria desproporcionalmente afetadas.

"Os trabalhadores que relatam cargas de trabalho menores sentem-se mais expostos ao risco de perder seus empregos nos próximos três meses", disse o BCE.

Esses trabalhadores também esperam aumentos salariais menores e também ajustarão seus gastos de acordo com isso.

"Os trabalhadores esperam que uma carga de trabalho atualmente baixa afete seus ganhos futuros, mesmo que seus empregos não estejam em risco", apontou o blog.

"Aparentemente, eles também estão levando em conta a produtividade mais baixa e o enfraquecimento do poder de barganha."

