Swiatek cai nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, foi eliminada nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai nesta quinta-feira (20), com derrota para a jovem russa Mirra Andreeva (N.14), de 17 anos,

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 36 minutos.

Infeliz nas subidas à rede e cometendo erros em vários pontos importantes, Swiatek sofreu sua eliminação mais precoce na temporada, depois de ter alcançado as semifinais do Aberto da Austrália e do WTA 1000 de Doha.

Vencedora de 22 torneios no circuito, a polonesa não levanta um troféu desde junho de 2024, quando foi campeã pela de Roland Garros pela quarta vez.

Swiatek era a última sobrevivente do Top 5 em Dubai, depois das eliminações de Coco Gauff (N.3) na estreia e de Aryna Sabalenka (N.1), Jasmine Paolini (N.4) e Jessica Pegula (N.5) nas oitavas de final.

Andreeva, por sua vez, iguala seu melhor resultado na temporada, um mês e meio depois de ter chegado à semifinal do WTA 500 de Brisbane. Por uma vaga na final, a jovem russa vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina (N.7), que passou pela americana Sofia Kenin (N.27).

dga/dam/meb/cb

© Agence France-Presse