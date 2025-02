STOXX atinge nível mais baixo em uma semana, com balanços e política alemã em foco

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam a sessão desta quinta-feira no menor nível em uma semana, com investidores fazendo um balanço de um conjunto misto de resultados corporativos, ao mesmo tempo em que também ficaram nervosos diante de uma eleição alemã que provavelmente mudará o cenário político do país.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,20%, a 551,01 pontos, com o setor de defesa na liderança das perdas, em baixa de 2,8%. O setor havia ganhado mais de 4% anteriormente na semana, devido às expectativas de um aumento em empréstimos governamentais para financiar despesas com defesa.

Os relatórios trimestrais seguem em pleno andamento, com a Airbus sinalizando desafios de produção de curto prazo e confirmando um atraso em seu cargueiro A350, o que fez as ações da fabricante de aviões caírem 2,3%.

A fabricante de automóveis Mercedes-Benz cedeu 2,5% após prever uma queda significativa nos lucros em 2025, enquanto a Renault divulgou um lucro operacional recorde para 2024, mas alertou que as novas metas de emissões de carbono da União Europeia devem pressionar as margens, o que fez suas ações recuarem 4%.

Os mercados se preparam para uma eleição nacional rápida na Alemanha em 23 de fevereiro, após o colapso da coalizão tripartite do chanceler Olaf Scholz.

"O próximo governo da Alemanha parece pronto para cortar impostos e, se a matemática parlamentar permitir, reformar a regra fiscal constitucional", disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

"Uma grande surpresa no desempenho do AfD pode desencadear uma reação nos mercados financeiros, já que isso poder mudar as percepções de investidores sobre o apoio a partidos eurocéticos na Alemanha e, por sua vez, no restante da UE."

O STOXX 600 teve sua maior queda diária de 2025 na sessão anterior, com investidores lidando com riscos de guerra comercial e a incerteza sobre o cronograma de qualquer acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,57%, a 8.662,97 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,53%, a 22.314,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,15%, a 8.122,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 38.249,03 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,29%, a 12.967,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,16%, a 6.685,33 pontos.