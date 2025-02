SP e MG concordam com renegociação dívidas; tenho certeza que RJ também concordará, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o programa de renegociação de dívida dos Estados não é bom para o governo federal, mas para os entes federativos que mais devem, como Rio de Janeiro. De acordo com o petista, São Paulo e Minas Gerais já concordaram com o texto, e espera ter o aval também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

"Se os governadores assinarem o acordo que foi aprovado pelo Congresso, eu acho que vai ser bom para todos os Estados e para o Rio de Janeiro", disse Lula em entrevista à Rádio Tupi FM (RJ) nesta quinta-feira, 20.

"São Paulo está concordando com o acordo, Minas Gerais fala, mas também está concordando com o acordo. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro também vai concordar, porque o acordo é bom", comentou. Lula afirmou que se o governador for ao evento da gestão federal nesta sexta-feira, 21, no Rio de Janeiro, irá conversar com ele sobre o tema.

"Eu espero a compreensão do governador e que ele possa estar de acordo com aquilo que a gente está fazendo", completou o presidente.