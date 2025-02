Mãe e filhos pequenos: quem era a família que Hamas devolveu morta a Israel

A imagem de Shiri Bibas abraçando seus dois filhos enquanto era sequestrada pelo Hamas, em outubro de 2023, tornou-se um símbolo dos reféns israelenses. Os corpos dela e das crianças, Ariel e Kfir, que tinham 4 anos e 9 meses, respectivamente, quando foram levados por membros do grupo extremista foram entregues a Israel nesta quinta-feira (20).

Quem era a família

Eles moravam no kibutz Nir Oz, no sul de Israel. Shiri estava com os dois filhos no colo quando foi cercada por integrantes do Hamas. Imagens circularam as redes na época e impactaram o mundo.

Shiri tem origem argentina. Seus filhos eram cidadãos do país. O ex-presidente Mauricio Macri disse pelo X (antigo Twitter) que o mundo inteiro está em luto.

Hoy, el mundo entero está de duelo. Los cuerpos de la familia Bibas, Shiri y sus dos pequeños hijos, fueron entregados a Israel por la organización terrorista palestina Hamás. Esta organización había secuestrado a Shiri y a los niños el 7 de octubre de 2023. Su esposo Yarden,? pic.twitter.com/OFTjq4jL2N -- Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 20, 2025

Marido de Shiri foi o único sobrevivente da família. Yarden Bibas foi libertado no dia 1º de fevereiro. A família havia sido separada após o sequestro.

Kfir era o refém mais novo. Entre as 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em outubro de 2023, o filho de Shriri e Yarden era o mais jovem. Ele foi uma das 30 crianças levadas pelo grupo extremista.

O Hamas alegou que as mortes ocorreram devido a um ataque aéreo israelense. No entanto, as autoridades israelenses não confirmaram essa versão e realizarão exames de DNA nos corpos.

Ataque de 7 de outubro de 2023 resultou em 1,2 mil mortes em Israel e 251 sequestros. A retaliação israelense causou cerca de 48 mil mortes, a maioria de civis, no território palestino.

Esta é a primeira vez que o Hamas entrega os restos mortais de reféns. No sábado, o grupo palestino deve libertar seis reféns com vida.

Desde o início do cessar-fogo concluído com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, 19 reféns israelenses foram libertados. Em troca, mais de 1.100 palestinos detidos por Israel foram soltos, nessa primeira fase da trégua.

*Com AFP e RFI