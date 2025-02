Senado francês proíbe casamento de imigrante em situação ilegal

O Senado francês adotou nesta quinta-feira (20) a proibição do casamento de imigrantes ilegais, uma proposta apoiada pelos ministros da Justiça e do Interior, mas contrária à jurisprudência constitucional. Recentemente, um prefeito de uma cidade do norte da França foi processado por ter se negado a casar o ex-líder de uma mesquita. O homem acabou sendo expulso para a Argélia.

O texto diz que "o casamento não pode ser contraído por pessoa que resida ilegalmente em território nacional". O projeto de lei foi aprovado por 227 votos a 110.

Esta iniciativa centrista visa responder ao caso de um prefeito de uma cidade no norte da França que foi levado a tribunal por um ex-líder de uma mesquita que foi deportado para a Argélia e que o prefeito se recusou a casar, em junho de 2023.

O objetivo é combater os casamentos "brancos" ou "cinzentos", ou seja, simulados, arranjados, "de conveniência" ou "fraudulentos", contraídos para facilitar a obtenção da nacionalidade francesa.

A votação também ocorre dois dias depois que o prefeito de Béziers (sul), Robert Ménard, foi intimado pelo Ministério Público, processado por ter se recusado a celebrar um casamento entre uma francesa de 29 anos e um argelino de 23 em situação irregular, em julho de 2023.

O homem havia sido condenado por furto e receptação mediante violência, segundo Robert Ménard, que suspeitava de um "casamento de fachada".

Ele foi convocado pelo procurador de Montpellier pela recusa de celebrar o casamento de um homem sujeito a uma OQTF (ordem para deixar o território francês), o que é contra a lei, segundo o procurador.

Na terça-feira, 18 de fevereiro, Ménard se recusou a se declarar culpado perante um juiz e será, portanto, intimado a comparecer perante um tribunal criminal. "Eu apenas fiz a coisa óbvia: recusei-me a casar alguém que normalmente não deveria estar na minha frente na prefeitura. Estou sendo forçado a casar alguém que é obrigado a deixar o território", defendeu-se Robert Ménard, que pode pegar até cinco anos de prisão. Ele também pode receber uma multa de € 75 mil e ter seu mandato revogado.

Jurisprudência

Os ministros da Justiça, Gérald Darmanin, e do Interior, Bruno Retailleau, conhecidos por suas posições conservadoras se manifestaram a favor da proposta de lei discutida e aprovada no Senado, que ainda deve passar pela Assembleia Nacional, antes de ser definitivamente adotada.

No entanto, a jurisprudência do Conselho Constitucional é muito clara: "o respeito à liberdade de contrair matrimônio (...) impede que a natureza irregular da permanência de um estrangeiro seja, por si só, impeditivo para o casamento do interessado", afirma uma decisão de 2003.

Para o ministro da Justiça francês, "fazer a mesma pergunta duas vezes ao juiz constitucional com 20 anos de diferença não é insolente nem kamikaze. É reconhecer que a sociedade está evoluindo", insistiu Darmanin.

A ecologista Mélanie Vogel denunciou "um ataque em grande escala à Constituição, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e, portanto, ao Estado de Direito".

A socialista Corinne Narassiguin criticou duramente uma iniciativa que "assume o programa da extrema direita" para "alimentar fantasias e amplificar um clima de xenofobia e racismo que provoca ansiedade".

Embora a Associação de Prefeitos da França (AMF) seja a favor do texto, os prefeitos da Associação Nacional de Cidades e Territórios Acolhedores (Anvita) o consideraram "discriminatório".

(Com AFP)