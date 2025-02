Senado dos EUA confirma Kash Patel como diretor do FBI

O Senado dos Estados Unidos confirmou, nesta quinta-feira (20), por estreita margem, Kash Patel como diretor do FBI, a polícia federal americana, apesar das críticas dos democratas.

Dos 100 senadores, 51 votaram a favor da nomeação de Patel para chefiar o FBI e 49 contra, inclusive dois republicanos.

O ex-promotor federal, de 44 anos, é um apoiador ferrenho do presidente republicano, Donald Trump.

Os democratas o criticaram por ter defendido os invasores do Capitólio, em janeiro de 2021, e seu apoio no passado ao movimento conspiratório de extrema-direita QAnon.

No mês passado, em sua audiência de confirmação, os democratas exibiram uma lista de 60 supostos atores do "Estado profundo" ? todos críticos de Trump ?, que Patel incluiu em um livro de 2022 e que, segundo ele, deveriam ser investigados ou "difamados".

Patel negou que tenha uma "lista de inimigos" e disse ao comitê judicial do Senado que só está interessado em levar perante a Justiça os infratores da lei.

"Todos os funcionários do FBI estarão protegidos contra represálias", afirmou.

Até agora, o Senado, controlado pelos republicanos, aprovou todos os nomeados por Trump para compor seu gabinete, o que deixa evidente o seu controle do Partido Republicano.

Entre eles está Tulsi Gabbard, confirmada como chefe de espionagem do país, apesar de seu apoio anterior a países adversários dos Estados Unidos, como Rússia e Síria, e o ativista antivacina Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde.

Em sua última tentativa para impedir a nomeação de Patel, o senador democrata Dick Durbin deu uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira do lado de fora da sede do FBI, no centro de Washington, e advertiu que ele seria "um desastre político e de segurança nacional" como chefe da polícia federal americana.

Mais tarde, no plenário do Senado, Durbin advertiu que Patel é "perigosamente, politicamente extremo".

"Ele expressou reiteradamente sua intenção de utilizar a agência de aplicação da lei mais importante da nossa nação para adotar represálias contra seus inimigos políticos", assinalou.

