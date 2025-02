Secretário do Tesouro dos EUA diz que Rússia pode receber alívio de sanções em negociações

Por David Lawder e Gnaneshwar Rajan

(Reuters) - A Rússia pode ter suas sanções norte-americanas parcialmente aliviadas a depender de sua disposição em negociar o fim da guerra com a Ucrânia, disse nesta quinta-feira à Bloomberg Television o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Bessent também disse que falará com sua contraparte chinesa na sexta-feira para pedir que a China reequilibre a sua economia de forma a aumentar as despesas com consumo. Perguntado se os EUA podem aumentar ou diminuir as sanções contra a Rússia, dependendo do resultados das negociações em torno da guerra da Ucrânia, Bessent afirmou: “Essa seria uma caracterização muito boa”. E ele acrescentou: “O presidente está comprometido em encerrar esse conflito muito rapidamente”. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode se encontrar com o seu colega russo, Vladimir Putin, neste mês para debater o fim da guerra. Na entrevista, Bessent não quis estabelecer prazos para um encontro entre Trump e Putin, mas confirmou que não participará do encontro dos ministros das Finanças e chefes dos Bancos Centrais do G20, a ocorrer na próxima semana na África do Sul, “devido a algumas questões domésticas”. Durante sua audiência de confirmação no Senado, Bessent afirmou que apoiaria um aumento das sanções contra a energia russa, especialmente as grandes empresas de petróleo, caso Trump pedisse isso a ele. O chefe do Tesouro criticou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, por não assinar um acordo de US$500 bilhões para fornecer minerais críticos para os EUA e por escalar a guerra de palavras com Trump. O presidente dos EUA acusou Zelenskiy de ser um “ditador”. Bessent disse que Zelenskiy “garantiu a mim que assinaria o acordo de minerais em Munique, mas não o fez”. Ele descreveu o acordo sobre a reserva de minerais como parte de um “plano elegante” para trazer a Ucrânia para perto do campo gravitacional norte-americano. Na quarta-feira, Zelenskiy rejeitou exigências dos EUA para que a Ucrânia compense Washington pelo auxílio dado na guerra com repasses em minerais, dizendo que os EUA não forneceram nem de perto a soma demandada agora e que não há garantias de segurança no acordo.