A saúde do papa apresenta uma "leve melhora", informou o Vaticano nesta quinta-feira (20), no sétimo dia de hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos, que sofre de pneumonia.

"O estado clínico do Santo Padre apresenta uma ligeira melhora. Ele está sem febre e seus parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis", anunciou o Vaticano em um boletim.

cmk/sag/mb/ic

© Agence France-Presse