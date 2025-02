Rubiales é condenado por agressão sexual no caso de beijo em jogadora e deverá pagar multa

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, foi multado em € 10.800 nesta quinta-feira (20) por agressão sexual devido ao beijo que deu na jogadora Jenni Hermoso, em agosto de 2023

Luis Rubiales "praticou um ato de surpresa que viola a liberdade sexual de outra pessoa sem o consentimento da vítima", afirmou o juiz José Manuel Fernández-Prieto em sua decisão. O ato de beijar uma mulher na boca "não é a maneira normal de cumprimentar pessoas com as quais não se tem uma relação emocional", ressaltou.

Rubiales também está proibido de se aproximar a menos de 200 metros de Jenni Hermoso ou de se comunicar com ela, por um ano. A decisão está sujeita a recurso.

A promotoria havia pedido um total de dois anos e meio de prisão para Rubiales. Ele foi absolvido da acusação de coersão sobre Jenni Hermoso para encobrir o escândalo. Seus três co-acusados, o ex-técnico Jorge Vilda e dois executivos da Federação, também foram absolvidos.

Para a promotora Marta Durántez, não houve dúvidas de que o beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, na boca da jogadora Jenni Hermoso, durante a comemoração da vitória na Copa do Mundo de futebol feminino, em 2023, ocorreu sem o consentimento dela.

O fato ocorreu na cerimônia de entrega das medalhas às jogadoras vencedoras da final da Copa do Mundo de futebol feminino. Nas imagens, transmitidas ao vivo, Rubiales aparece segurando a cabeça da atleta, antes de beijá-la na boca.

Durante o julgamento, a jogadora espanhola Jenni Hermoso disse no julgamento que um beijo na boca de um chefe "está fora de contexto, quer seja socialmente ou no ambiente de trabalho".

O gesto viralizou nas redes sociais e gerou indignação no mundo todo, mas Rubiales permaneceu no cargo apesar da suspensão da Fifa e dos pedidos de renúncia, inclusive do governo espanhol. Ele só deixou o cargo em setembro de 2023.

O julgamento teve início em 3 de fevereiro e contou com o depoimento de Hermoso e dos acusados, além de companheiras de equipe como Alexia Putellas.

(Com AFP)