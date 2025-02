Roma elimina Porto e vai às oitavas da Liga Europa; Ajax sobrevive na prorrogação

A Roma se classificou para as oitavas de final da Liga Europa ao derrotar o Porto por 3 a 2 na capital italiana nesta quinta-feira (20), depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida do playoff na semana passada, em Portugal.

Os 'gialorossi' começaram em desvantagem com o gol de Samu Omorodion aos 27 minutos, mas o argentino Paulo Dybala (35' e 39') fez dois e virou o placar ainda no primeiro tempo.

Na reta final, Niccolo Pisilli deu tranquilidade à Roma (83') e o Porto só diminuiu nos acréscimos, com um gol contra de Devyne Rensch (90'+6).

Outro que se garantiu nas oitavas da segunda competição mais importante de clubes da Europa foi o Ajax, que chegava tranquilo depois da vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise na ida, mas quase viu a classificação escapar em Amsterdã.

O time belga reverteu a vantagem rapidamente no primeiro tempo marcando com Kevin Mac Allister (16') e Promise David (28' de pênalti), e a situação do Ajax ficou complicada pela expulsão do volante e capitão Davy Klaassen (25').

Os holandeses tiveram que se segurar para levar o confronto para prorrogação, até que conseguiram o gol da classificação em cobrança de pênalti de Kenneth Taylor (93').

A Real Sociedad também segue viva, com a goleada sobre o Midtjylland da Dinamarca por 5 a 2 em San Sebastián, depois de vencer por 2 a 1 na ida.

O destaque da partida foi o meia Luka Sucic, autor de dois gols, mas que teve que ser substituído no início do segundo tempo devido a uma lesão.

Quem ficou pelo caminho foi o Galatasaray, que empatou em 2 a 2 com o AZ Alkmaar em Istambul e não conseguiu reverter a goleada sofrida por 4 a 1 no jogo de ida, na Holanda.

O representante turco nas oitavas da Liga Europa será o Fenerbahçe do técnico José Mourinho, que eliminou o Aderlecht da Bélgica com o placar agregado de 5 a 2 (3 a 0 como mandante na ida, 2 a 2 nesta quinta-feira).

Os outros classificados dos playoffs foram Bodø/Glimt (Noruega), FCSB (Romênia) e Viktoria Plzen (República Tcheca).

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olimpiacos e Rangers já estavam garantidos no mata-mata por terem terminado a primeira fase entre os oito primeiros colocados.

O sorteio dos confrontos de oitavas de final da Liga Europa será realizado na próxima sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

