Após reunião com EUA, Zelensky diz que Ucrânia está pronta para acordo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (20) com o enviado dos EUA Keith Kellogg em Kiev. Após o encontro, definido por Zelensky como uma "reunião produtiva", o ucraniano afirmou que país está pronto para acordo com os EUA.

O que aconteceu

"A Ucrânia está pronta para um acordo de investimento e segurança forte e eficaz com o presidente dos Estados Unidos", afirmou Zelensky na rede social X. Ele também disse que o governo ucraniano está pronto para trabalhar "24 horas por dia, 7 dias por semana".

"Relações sólidas entre a Ucrânia e os Estados Unidos beneficiam o mundo inteiro", declarou o presidente ucraniano. Durante o encontro com Kellogg, ambos discutiram a "situação no campo de batalha, como repatriar nossos prisioneiros de guerra e garantias efetivas de segurança". Ambos não deram declaração conjunta à imprensa após a reunião por um pedido dos EUA.

Zelensky reforçou o desejo de terminar o conflito com a Rússia. "Devemos e podemos garantir que a paz seja forte e duradoura - para que a Rússia nunca possa retornar com a guerra", escreveu.

Ucrânia ameaçada

Reunião aconteceu em um momento de tensão dupla para a Ucrânia. Além do avanço de tropas russas, a semana foi marcada por falas hostis de Donald Trump, presidente dos EUA, contra Zelensky. "Zelensky não está bem preparado para enfrentar esses dois desafios ao mesmo tempo", disse Silvester Nosenko, professor de relações internacionais em Kiev e ex-intérprete do líder ucraniano, à RFI.

Principal aliado de Kiev até agora, os EUA vêm revertendo o apoio à Ucrânia desde a chegada de Trump à presidência. Zelensky foi chamado de "ditador" impopular e ilegítimo por Trump e chegou a culpar o homólogo ucraniano pela invasão russa ao país. O presidente da Ucrânia pediu pragmatismo aos EUA.

As áreas de atrito entre Trump e Zelensky são numerosas e não são novas. No início de fevereiro, o presidente americano anunciou que queria negociar um acordo com a Ucrânia para obter acesso a 50% de seus minerais estratégicos em troca da ajuda americana já entregue. Uma proposta rejeitada e denunciada por Zelensky, que alegou que a Ucrânia "não estava à venda", ao mesmo tempo em que abriu a porta para "investimentos" americanos em troca de "garantias de segurança".

Reino Unido e França estão considerando criar uma força militar europeia de "menos de 30 mil soldados" para fornecer segurança à Ucrânia após um possível acordo de paz. Essas tropas reforçariam a segurança aérea e marítima da Ucrânia, com uma presença "mínima" em terra. As informações foram informadas pelos jornais britânicos The Guardian, The Financial Times e The Times.

Europeus temem que Trump encerre a guerra em termos favoráveis à Rússia, sem dar garantias de segurança à Ucrânia. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, são esperados em Washington "na próxima semana" para se encontrar com Donald Trump.

(Com AFP, Reuters e RFI)