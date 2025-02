Reunião de instância do governo norte-americano que trata de vacinas é adiada uma semana após Kennedy assumir cargo

Por Puyaan Singh

(Reuters) - Um painel de especialistas que presta assessoramento sobre vacinas ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) não se reunirá em fevereiro, como estava previsto, disse nesta quinta-feira uma autoridade do país. A informação chega uma semana após Robert F. Kennedy Jr ter sido confirmado como secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) a despeito de seu conhecido ceticismo em relação a vacinas e às suas críticas a agências que agora estão sob sua supervisão, como o CDC. A reunião do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (Acip, na sigla em inglês) será adiada para possibilitar o recebimento de comentários públicos antes da reunião, afirmou Andrew Nixon, diretor de comunicação do HHS. O Acip se reuniria a partir de 26 de fevereiro para dar recomendações sobre várias vacinas, incluindo a vacina meningocócica da GSK e a imunização contra gripe da AstraZeneca. Apesar de sua postura cética sobre as imunizações, Kennedy negou ser "antivacina" e disse que não impedirá os americanos de se vacinarem. As recomendações do painel auxiliam os médicos a decidir quais vacinas seus pacientes devem tomar, e também orientam as decisões de cobertura dos planos de saúde nos EUA. Pessoas cobertas pelo programa estatal Medicare recebem os imunizantes recomendados gratuitamente.