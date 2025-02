Resultados trimestrais da Lenovo superam previsões; empresa aposta em IA da Deepseek

PEQUIM (Reuters) - A empresa chinesa de tecnologia Lenovo divulgou resultados trimestrais de receita e lucro líquido acima das expectativas e disse que a companhia vai se beneficiar de modelos de inteligência artificial da DeepSeek em seus produtos.

Impulsionada pela forte demanda por servidores com IA, a receita da Lenovo no terceiro trimestre de 2024 aumentou em 20%, para US$18,8 bilhões, acima da previsão média da LSEG, de US$17,8 bilhões.

O lucro líquido da empresa mais do que dobrou em relação ao ano anterior, chegando a US$693 milhões, superando a expectativa média de US$367,7 milhões.

Embora seja mais conhecida por seus computadores de uso pessoal, a empresa diversificou seus produtos nos últimos anos, expandindo sua atuação para o mercado de software e serviços.

A companhia chinesa também aproveitou a crescente demanda por aplicativos de IA, expandindo seus negócios de servidores e softwares que incorporam esse tecnologia.

A Lenovo lançou seus primeiros PCs com recursos de IA na China em maio do ano passado e seguiu com um lançamento global em setembro.

O presidente-executivo, Yang Yuanqing, projetou que os PCs com IA serão responsáveis por um quarto das exportações da Lenovo até 2025, podendo chegar a 80% em 2027.

A empresa disse nesta semana que incorporou a tecnologia da startup DeepSeek -- que revolucionou o setor de IA com seu modelo de baixo custo -- em seus dispositivos, incluindo PCs e tablets.

"A DeepSeek melhorou a eficiência da IA. Os novos modelos com alta capacidade de inferência e baixo custo de processamento computacional democratizarão o acesso à IA", disse Yang à Reuters na quinta-feira, em entrevista após a divulgação dos resultados.

Isso pode impulsionar a demanda e aumentar as maneiras como a inteligência artificial pode ser usada, disse o presidente-executivo, acrescentando que o surgimento do DeepSeek também pode ampliar a demanda por servidores GPU.

A divisão de soluções de infraestrutura da Lenovo, que inclui servidores, registrou um aumento de 59% na receita no quarto trimestre em comparação com o ano anterior.

Já o setor de soluções e serviços, que oferece softwares em nuvem para clientes corporativos, registrou US$2,3 bilhões em receita, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

As ações da Lenovo listadas em Hong Kong saltaram após a divulgação dos resultados, mas depois registraram queda. Até o momento, os papéis acumulam alta de 17% neste ano.

(Reportagem de Liam Mo, Che Pan e Brenda Goh)