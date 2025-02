Registros de funcionários federais contradizem demissão "por desempenho"

Por Leah Douglas e Nathan Layne e Tim Reid

(Reuters) - Os funcionários federais demitidos por suposto mau desempenho como parte da reformulação do governo federal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberam excelentes avaliações de desempenho antes de serem demitidos, apontaram entrevistas e documentos vistos pela Reuters.

A discrepância reflete um possível erro jurídico do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk, que cortou custos e demitiu milhares de funcionários federais, principalmente os que estão em estágio probatório, em todo o governo dos EUA em questão de dias.

Doze trabalhadores demitidos de sete agências governamentais na semana passada disseram à Reuters que estavam entre os muitos funcionários públicos que receberam cartas citando seu desempenho como motivo de sua demissão.

"A Agência considera, com base em seu desempenho, que você não demonstrou que a continuidade de seu emprego na Agência seria de interesse público", diz uma das cartas, vista pela Reuters.

A Casa Branca disse que as demissões foram realizadas para tornar o governo mais eficiente, mas não respondeu a perguntas sobre o motivo pelo qual funcionários de alto desempenho foram demitidos.

"O presidente Trump e seu governo estão cumprindo o mandato do povo americano de eliminar gastos desnecessários e tornar as agências federais mais eficientes, o que inclui a remoção de funcionários em estágio probatório que não são de missão crítica", disse Anna Kelly, porta-voz da Casa Branca.

Todos os doze funcionários disseram à Reuters que receberam avaliações de alto desempenho nas últimas semanas ou meses antes de serem demitidos, e alguns chegaram a receber bônus e prêmios em dinheiro com base no mérito.

A Reuters analisou cópias de avaliações de desempenho recentes e outros elogios fornecidos pelos funcionários, e conversou com seus ex-supervisores.

"Nunca passou pela minha cabeça que eu estaria exposto a esse tipo de ação", disse Patrick Shea, um guarda-florestal de 23 anos em Hells Canyon, em Idaho, que trabalhou no Serviço Florestal dos EUA por 15 meses, incluindo trabalho sazonal durante a faculdade.

Shea foi promovido em 15 de dezembro de 2024 e elogiado por seu supervisor por ter feito um trabalho excepcional, de acordo com uma avaliação de desempenho vista pela Reuters.

"O que eles estão tentando fazer é se proteger dizendo que se trata de um problema de desempenho, o que, na minha opinião, abre a possibilidade de responsabilidade por uma falsa demissão", disse.

A Federação Nacional de Funcionários Federais, que representa os trabalhadores do Serviço Florestal, disse que o governo Trump demitiu 3.400 funcionários do serviço florestal, embora um porta-voz do Departamento de Agricultura (ao qual o serviço florestal é vinculado) tenha dito à Reuters que o número era de "cerca de 2.000".

A Reuters também conversou com funcionários demitidos com avaliações de alto desempenho do Serviço de Conservação de Recursos Naturais, do Serviço de Pesquisa Econômica e do Serviço de Pesquisa Agrícola do departamento.

O departamento não respondeu a um pedido de comentário.

A Reuters também conversou com dois funcionários demitidos da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), incluindo Matt, um neurocientista que pesquisava a segurança de produtos de tabaco e que só forneceu seu primeiro nome por medo de retaliação.

Matt havia recebido a classificação mais alta possível --"alcançou resultados excepcionais" -- em uma avaliação vista pela Reuters para o período concluído em 31 de dezembro, com seu supervisor comentando que ele "teve um ano espetacular em 2024" e "se destacou em todos os projetos que assumiu".

A FDA não respondeu a um pedido de comentário.

A Reuters também conversou com trabalhadores demitidos da Agência de Proteção Ambiental, que não respondeu a um pedido de comentário, e da Administração de Serviços Gerais, que se recusou a comentar assuntos pessoais.

Muitos dos trabalhadores disseram que planejavam recorrer de suas demissões junto a um painel independente de apelações de três membros.

(Reportagem de Leah Douglas e Tim Reid em Washington e Nathan Layne em Nova York; reportagem adicional de Andrew Hay e Ned Parker)