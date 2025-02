Receita Federal dos EUA demite 6 mil funcionários em meio a cortes de Trump

(Reuters) - Uma executiva chorosa da Receita Federal dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira a seus funcionários que cerca de 6.000 deles serão demitidos, informou uma pessoa próxima ao tema, o que representará o corte de praticamente 6% da força de trabalho da agência.

As demissões ocorrerão bem no meio da agitada temporada de preenchimento de declarações de imposto nos EUA. Os cortes são parte dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, de reduzir o tamanho do governo. Os alvos são reguladores bancários, trabalhadores florestais, cientistas de foguetes e dezenas de milhares de outros funcionários do governo. O projeto está sendo liderado pelo bilionário da tecnologia Elon Musk, o maior doador da campanha de Trump. Sindicatos entraram com uma ação para tentar impedir as demissões em massa, mas um juiz federal em Washington decidiu que elas por enquanto podem continuar. Dezenas de milhares de funcionários públicos já foram informados de que não possuem mais emprego. Christy Armstrong, diretora de Atração de Talentos da Receita Federal, chorou ao anunciar as demissões em uma chamada. Ela pediu que os funcionários ajudem uns aos outros neste momento difícil, disse um dos funcionários presentes à conferência virtual. “Ela estava muito emotiva”, afirmou. As demissões na agência devem chegar a 6.700 pessoas, segundo uma pessoa próxima ao tema. A maior parte é formada por funcionários públicos contratados como parte de uma expansão ocorrida no governo de Joe Biden, que tentou aumentar a fiscalização sobre os contribuintes mais ricos. (Reportagem de Nathan Layne; reportagem adicional de Andy Sullivan; texto de Andy Sullivan)