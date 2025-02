Primeiro-ministro da Polônia pede mais proteção militar nas fronteiras da UE com a Rússia

VARSÓVIA (Reuters) - O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, pediu nesta quinta-feira um maior policiamento aéreo e o fortalecimento de defesas militares nas fronteiras da União Europeia com a Rússia, citando preocupações crescentes com a segurança.

"Chega de conversa, é hora de agir!", disse Tusk em mensagem publicada no X.

O primeiro-ministro defende uma rápida adoção de novas regras fiscais para aprimorar esforços de defesa europeus e pediu que a UE use ativos russos bloqueados para financiar a ajuda à Ucrânia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, organizou duas reuniões com líderes europeus no início desta semana para discutir estratégias para aumentar investimentos em defesa mais rapidamente.

O bloco também debateu como agir com mais velocidade à medida que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica esforços para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Após a reunião com os líderes da UE em Paris na segunda-feira, Tusk disse que os gastos com defesa não seriam contabilizados sob o procedimento de déficit excessivo do bloco.

"Precisamos agir agora", alertou Tusk no X.

(Reportagem de Barbara Erling e Marek Strzelecki)