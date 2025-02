Presidente da Câmara dos EUA não vê "apetite" para novo financiamento à Ucrânia

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, afirmou nesta quinta-feira que “não há apetite” para a aprovação de outro projeto de lei de financiamento à Ucrânia, um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter chamado seu colega ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de “ditador”.

Trump também alertou que Zelenskiy deve agir rápido para obter a paz com a Rússia, sob a pena de poder perder o seu país. “Não há apetite para isso”, afirmou Johnson à Newsmax durante a Conferência de Ação Política Conservadora, quando foi perguntado -- atraindo vaias da audiência de direita -- sobre se antevia mais uma lei de ajuda à Ucrânia, caso a guerra demore vários meses para acabar. “Temos que acabar com a guerra. E posso dizer para vocês que nossos aliados europeus também entendem isso. Já se arrastou por muito tempo”, afirmou. Os comentários do republicano ocorrem em meio a uma incerteza cada vez maior sobre o futuro do apoio dos EUA a Kiev, em meio a uma guerra de palavras entre Trump e Zelenskiy.

O presidente dos EUA alterou a política do país sobre o tema, encerrando uma campanha para isolar a Rússia, telefonando para Putin e estabelecendo conversas entre autoridades norte-americanas e russas na Arábia Saudita, excluindo o governo de Zelenskiy. Na terça-feira, Trump alegou que a Ucrânia é a culpada pela invasão da Rússia em 2022. Zelenskiy rebateu, dizendo que Trump estava difundindo uma desinformação russa. Os comentários de Johnson refletem a mudança de humor do Congresso dos EUA, que aprovou US$175 bilhões em assistência para a Ucrânia desde a invasão, quando os democratas tinham maioria no Senado e ocupavam a Casa Branca. Os republicanos agora controlam a Câmara, o Senado e a Casa Branca. (Reportagem de Patricia Zengerle; reportagem adicional de David Morgan e Jasper Ward)