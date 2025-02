Prefeitura de SP multa moradores e derruba casas no Jardim Pantanal

A prefeitura de São Paulo demoliu imóveis e multou moradores da região do Jardim Pantanal em ação de desapropriação nesta quarta-feira (19). Segundo o órgão, as casas foram construídas em área irregular. No começo do mês, o Jardim Pantanal ficou alagado e, em alguns trechos, a água chegou a mais de 1 metro.

O que aconteceu

Vídeos postados nas redes sociais mostram ação na região. Em filmagens compartilhadas por moradores e ativistas da região, é possível ver funcionários da prefeitura demolindo as casas. Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também participaram da ação para dar apoio aos trabalhadores municipais. Em nota, a gestão informou que a ação foi pacífica.

Moradores foram orientados a procurar centro de assistência social. Em entrevista à TV Globo, os moradores afirmaram que foram multados em até R$ 5 mil e que têm o prazo de dois dias para deixar o local. Questionada pelo UOL, a prefeitura não respondeu sobre os valores da multa ou o tempo para desapropriação, mas afirmou que "uma equipe da Assistência Social esteve no local e orientou os moradores a respeito de acolhimento e atendimento social".

Casas ficavam perto do leito do Rio Tietê. Ainda segundo a gestão municipal, os quatro imóveis demolidos - que não tinham moradores - e as outras oito casas que receberam a intimação estavam em área ocupada próxima ao leito do Rio Tietê.

Essa é a segunda ação do órgão na região neste mês. Em nota, a prefeitura informou, ainda, que no início de fevereiro foi ao local para interditar um aterro ilegal. "Na ocasião, foi dado início a um trabalho de desobstrução do rio, que havia sido coberto por caminhões de terra, o que contribuiu para o alagamento de ruas do bairro", afirma o documento. O dono do terreno foi multado em R$ 3,2 milhões por crime ambiental e armazenamento irregular de combustível.

Enchentes na região

Região passou por enchentes recentemente. No início do mês, o Jardim Pantanal sofreu por dias com alagamentos decorrentes das fortes chuvas na cidade de São Paulo.

Em alguns trechos, a altura da água chegava a mais de 1 metro nas ruas, invadindo as casas dos moradores. Muitas pessoas ficaram ilhadas por dias porque o volume da água não baixava. Voluntários e os próprios moradores passavam de barco distribuindo comida e água.

Moradora do Jardim Pantanal recebe doações de marmitas em meio à enchente que atinge o Jardim Pantanal Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Nota da prefeitura

A Prefeitura de São Paulo informa que uma ação foi realizada pela Subprefeitura de São Miguel Paulista nesta quarta-feira, 19, no Jardim Helena para desocupação de área irregular invadida próxima ao leito do Rio Tietê. Quatro habitações sem moradores foram demolidas, sendo que duas delas ainda estavam em fase de construção. Outras quatro habitações com moradores receberam uma intimação. A ação ocorreu de forma pacífica.

Uma equipe da Assistência Social esteve no local e orientou os moradores a respeito de acolhimento e atendimento social. Os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São Miguel Paulista.