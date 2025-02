Poucos sabem: vegetal mais saudável do mundo tem na feira e é barato

De maneira geral, todos os vegetais que estamos acostumados a consumir são benéficos para a saúde. Legumes, verduras e frutas são fontes de vitaminas, sais minerais, antioxidantes, fibras e outros componentes importantes para o funcionamento do organismo e a prevenção de doenças.

Mas um estudo feito nos Estados Unidos há mais de dez anos criou um ranking que faz sucesso até hoje, listando os vegetais mais saudáveis do mundo. Eles consideraram a quantidade de 17 nutrientes importantes (entre eles potássio, zinco, ferro, cálcio, vitaminas A, B, C, D, E e K etc.) que 47 alimentos fornecem por cada porção de 100 calorias.

Os resultados apontaram o agrião como o vegetal mais saudável do planeta. No entanto, apesar de seus benefícios, ele não é consumido com a mesma frequência que outras folhas mais populares, como alface, espinafre, repolho e rúcula.

O que o agrião tem?

Imagem: iStock

Com um sabor levemente amargo, o agrião não agrada a todos os paladares. De origem europeia, a hortaliça é da mesma família da couve, repolho e brócolis. Possui folhas pequenas e arredondadas e, geralmente, é consumido em saladas. O agrião também é considerado um vegetal crucífero —os vegetais desse grupo costumam ter uma cruz característica na superfície.

É considerado um alimento pouco calórico: em 100 g há apenas 23 calorias. Contém nutrientes importantes para o organismo como proteínas, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e fibras. Também é fonte das vitaminas A, E, K e C.

Não é difícil incluir o alimento na dieta, já que o agrião é facilmente encontrado em feiras livres e supermercados por um preço bastante acessível.

Benefícios garantidos pela hortaliça

Previne doenças oculares: como catarata e degeneração macular relacionada à idade — doenças que atrapalham a visão e podem levar à cegueira, se não forem tratadas adequadamente.

Reduz o risco de doenças crônicas e envelhecimento precoce: por conter antioxidantes que protegem o organismo dos danos celulares provocados pelos radicais livres.

Ajuda a saúde do coração: diminui o colesterol "ruim" do organismo e controla a pressão arterial. Ambas as condições são fatores de risco para problemas cardiovasculares.

Contribui com a renovação óssea: diminui o risco de osteoporose, condição que deixa os ossos mais suscetíveis às fraturas, por conter minerais importantes como cálcio, magnésio, potássio e fósforo, além da vitamina K.

Fortalece a imunidade: Em 100 g de agrião encontramos 71,4 mg de vitamina C. Esse famoso antioxidante estimula o sistema imunológico ao aumentar a produção de glóbulos brancos, responsáveis por combater infecções.

Regula o funcionamento do intestino: a hortaliça possui fibras, em 100 g do alimento há 1,98 g. Assim, ela ajuda a prevenir a constipação ao facilitar o trânsito intestinal.

Garante aumento da saciedade: por ter fibras, diminui a fome e a quantidade de calorias ingeridas. Indiretamente, ele contribui com a perda ou controle do peso.

Contraindicações e consumo

O agrião é seguro para a maioria das pessoas, mas deve ser evitado em excesso por indivíduos com problemas de coagulação sanguínea, devido à vitamina K, que pode interferir em medicamentos. Além disso, o consumo excessivo pode irritar a mucosa gástrica e, por ser rico em potássio, pessoas com insuficiência renal devem evitar grandes quantidades, pois podem ter dificuldades para eliminar o mineral.

Na maioria das vezes, o agrião é consumido in natura em saladas. Para quem não gosta do sabor, a recomendação é incluir outras hortaliças junto, como alface, ou utilizar suas folhas em lanches, recheios de pães e tortas, panquecas, cremes e sopas, risotos, acompanhamentos de carnes.

*Com informações de reportagem publicada em 28/08/2024