Posse de Trump esvazia bolso e deputados evitam evento da direita nos EUA

A numerosa comitiva de deputados bolsonaristas na posse de Donald Trump não se repetiu no CPAC (Conservative Political Action Conference), considerado um dos maiores eventos conservadores dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O evento começou ontem em Washington. Coube ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ser o representante da direita brasileira no CPAC. O restante ficou em casa.

Na posse de Trump, em janeiro, a cidade recebeu 21 parlamentares bolsonaristas. Eles estavam triunfantes assistindo a posse do presidente norte-americano que, julgam, ajudará a direita a voltar ao Palácio do Planalto em 2026.

Deputados afirmaram não ter dinheiro para viajar dois meses seguidos aos Estados Unidos. Muitos estão fazendo brincadeira com o valor da fatura do cartão e dizem que só terminarão de pagar as dívidas na metade do ano.

Outro parlamentar brincou que "vendeu um rim em janeiro e não pode ficar sem o outro". Os deputados colocam a cotação do dólar como principal problema. Eles lembram que hotel, alimentação e locomoção eram multiplicados por R$ 6, cotação na época da posse de Trump.

Situação dispara gatilho para reclamar do governo. Os bolsonaristas culpam o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad pela disparada do dólar —embora a moeda tenha baixado um pouco e agora esteja na casa dos R$ 5,70.

Outro fator que gostam de ressaltar é não ter usado dinheiro público. Os parlamentares lembram que usaram recursos próprios e alegam que não vão pedir reembolso. Um deles contou ao UOL que só conseguiu viajar porque ganhou uma indenização por dano moral de um petista que o xingou no Instagram.

Michelle e Eduardo Bolsonaro em evento na posse de Trump Imagem: Reprodução/redes sociais

Embaixador da direita

Diferentemente dos demais, Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos pela terceira vez neste ano. Além da posse de Trump, ele esteve no país semana passada para manter contatos com parlamentares da direita.

Eduardo Bolsonaro viajou nesta semana na condição de palestrante. Na segunda (17), ele recebeu uma comissão de norte-americanos e serviu de guia numa visita do grupo à Câmara dos Deputados.

No dia seguinte, viajou a Washington para ser palestrante no CPAC. Ele é considerado o embaixador do bolsonarismo. A função exige estar em contato com lideranças conservadoras de outros países e promover intercâmbio de informações e avaliação de cenários políticos.