Políticas tarifárias unilaterais de Trump vão elevar inflação aos EUA, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira as políticas do presidente norte-americano Donald Trump de impor taxações unilaterais a importações e afirmou que isso elevará a inflação nos Estados Unidos.

"O que queremos é que ele governe os EUA, que ele pare com esse protecionismo. Ele está taxando os produtos de todos os países, isso vai causar inflação nos Estados Unidos e isso pode não ser uma boa política para os EUA", disse Lula em entrevista à rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro.

Trump disse na quarta-feira que anunciará novas tarifas no próximo mês ou até antes disso, acrescentando madeiras e produtos de origem florestal a planos já anunciados envolvendo carros importados, semicondutores e farmacêuticos.

Na semana passada, ele apresentou planos de adotar tarifas recíprocas sobre todos os país que taxam os produtos dos EUA, e documento distribuído pela Casa Branca menciona o etanol brasileiro como um dos possíveis alvos das mudanças a serem feitas pelo governo norte-americano.

Ele também estabeleceu uma data de início em 12 de março para tarifas de 25% sobre todo o aço e alumínio importados,

Lula voltou a dizer que, se houver taxação sobre produtos brasileiros, haverá reciprocidade. No entanto, o governo ainda não agiu depois dos anúncios de tarifas sobre aço e etanol. Em relação ao aço, antes de tomar medidas retaliatórias, o governo brasileiro decidiu tentar negociar a volta de cotas livres de impostos antes de partir para retaliação.

Já em relação ao etanol, a avaliação dos próprios produtores é que o volume exportado para os EUA tem baixíssimo impacto.

O presidente lembrou que o Brasil tem uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. "O que queremos é primeiro que se respeite as regras da democracia, a ONU, as regras da Organização Mundial do Comércio, e se faça uma relação comercial tranquila, soberana, sem sobressaltos", disse.

Na entrevista, Lula disse ainda que Trump age como se fosse "imperador do mundo", tentando "dar palpites" em todos os países, e comparou os atos do norte-americano a políticos de extrema-direita.

"Trump foi eleito para governar os EUA, e não o mundo. Ele tem falando muitos rompantes, todo dia, aquele hábito da extrema-direita de falar todo dia, toda hora, sem medir as consequências da sua fala", criticou.

Desde a eleição de Trump, a relação diplomática com os Estados Unidos esfriou. Lula enviou uma nota cumprimentando Trump pela eleição, apesar de ter deixado claro que torcia pela eleição da democrata Kamala Harris. Para além disso não houve comunicação entre os dois presidentes.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)