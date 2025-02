Piloto de helicóptero que caiu em SP diz não saber o que causou a queda

O piloto Edenilson de Oliveira, de 49 anos, sobrevivente do acidente com um helicóptero em 16 de janeiro que matou duas pessoas em Caieiras, na Grande São Paulo, disse em depoimento à Polícia não saber o que causou a queda da aeronave.

O que aconteceu

Segundo o comandante, acidente aconteceu apenas 10 minutos após a decolagem. Edenilson disse aos policiais que já havia escurecido quando decolou, mas que as condições climáticas eram compatíveis com o tipo do voo. Segundo ele, não chovia ou ventava e que o trajeto original não foi alterado.

A aeronave era certificada para voo visual durante a noite. O piloto afirmou que todos os aparelhos necessários para esse tipo de voo e que já havia feito esse mesmo trajeto durante a noite. De acordo com o sobrevivente, a altitude era normal e mantinha contato visual com a rodovia.

Documentação estava em dia e a manutenção seguia os protocolos previstos pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Edenilson não soube informar se o helicóptero teve algum problema técnico ou outra situação que possa ter sua queda.

Polícia Civil investiga possíveis responsabilidades no acidente. As diligências dos policiais não têm ligação com a feita pela Força Aérea Brasileira. Enquanto a Polícia busca eventuais culpados pela queda, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) tenta entender as causas do acidente para apresentar um relatório propondo melhorias que evite que um caso como esse se repita.

Além do piloto, uma adolescente de 12 anos também sobreviveu, mas perdeu os pais na tragédia um dia antes de seu aniversário. O acidente vitimou o casal Juliana e André Feldman. A mulher, de 49 anos, era empresária e seu marido, de 50, era CEO de uma empresa de apostas. Os dois morreram no local.

Família ia para Americana, no interior de São Paulo. Os quatro partiram do Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista, na noite do dia 16 de fevereiro às 19h16. Às 20h34 o sinal de GPS sumiu da tela dos controladores, que às 23h28 informaram os Bombeiros do desaparecimento da aeronave.

Destroços foram encontrados na manhã seguinte. O helicóptero, que pertence à empresa C&F Administração de Aeronaves LTDA - em que André era sócio - caiu próximo a um conjunto habitacional em Caieiras, às margens da Rodovia dos Bandeirantes.